Брайтон - Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В воскресенье, 4 мая "Брайтон" на "Амекс Стэдиум" будет принимать "Ньюкасл". "Чайки" идут на девятом месте в турнирной таблице и в случае победы могут сместить „Фулхэм“. "Сороки" же занимают четвертую строчку в АПЛ и отстают от „Манчестер Сити“, который идет третьим, на 2 очка. Победа "Ньюкаслу" просто необходима, но и "чайки" могут преподнести сюрприз.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брайтон" — "Ньюкасл" Смотреть трансляцию

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