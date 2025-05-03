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Брайтон - Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Шанс для "сорок" выйти на 3 место в лиге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 4 мая "Брайтон" на "Амекс Стэдиум" будет принимать "Ньюкасл". "Чайки" идут на девятом месте в турнирной таблице и в случае победы могут сместить „Фулхэм“. "Сороки" же занимают четвертую строчку в АПЛ и отстают от „Манчестер Сити“, который идет третьим, на 2 очка. Победа "Ньюкаслу" просто необходима, но и "чайки" могут преподнести сюрприз.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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