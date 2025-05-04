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Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Матч команды Ярмолюка

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 35 тура АПЛ встретятся "Брентфорд" и "Манчестер Юнайтед". В первом круге волевую победу одержали манкунианцы. Однако тогда еще команду возглавлял Эрик Тэн Хаг. Теперь Рубен Аморим будет искать противодействие “пчелам”. И сделать это он должен так, чтобы не навредить ответному матчу полуфинала Лиги Европы против "Атлетика" Бильбао.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

В прямом эфире матч будет показывать канал Setanta Sports Premium. Начало – в 16:00.

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Английская Премьер-лига, 35 тур

4 мая, 16:00. "Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports Premium

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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