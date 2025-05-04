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АПЛ. Арсенал – Борнмут 1:2. Обзор матча
Сенсация в Лондоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Канониры" открыли счет до перерыва, но во втором тайме "вишни" ответили дважды. Гости забили после обоих ударов в створ.
"Гуннеры" пока вторые (67 очков), а 11 мая будут играть с "Ливерпулем" на "Энфилде". Команда Забарного поднялась на восьмую позицию (53 балла) и в ближайшую субботу будет принимать "Астон Виллу".
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АПЛ. 35 тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Голы: Райс, 34 – Хейсен, 67, Эванилсон, 75
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