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АПЛ. Арсенал – Борнмут 1:2. Обзор матча

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Сенсация в Лондоне

АПЛ. Арсенал – Борнмут 1:2. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Канониры" открыли счет до перерыва, но во втором тайме "вишни" ответили дважды. Гости забили после обоих ударов в створ.

"Гуннеры" пока вторые (67 очков), а 11 мая будут играть с "Ливерпулем" на "Энфилде". Команда Забарного поднялась на восьмую позицию (53 балла) и в ближайшую субботу будет принимать "Астон Виллу".

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АПЛ. 35 тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

"Арсенал" – "Борнмут" 1:2

Голы: Райс, 34 – Хейсен, 67, Эванилсон, 75

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Арсенал (Лондон) Борнмут
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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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