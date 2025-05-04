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Френк Лэмпард об победе в последнем матче Чемпионшипа: Мы очень рады, что добрались до этого места
Он уже стал героем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ковентри" Френк Лэмпард прокомментировал победный матч против "Мидлсбро".
По словам наставника, команда сыграла превосходно. Но впереди борьба с "Сандерлендом" за выход в финал плей-офф Чемпионшипа.
"Отличная работа всех футболистов. Мы оказались в таком положении, но, когда речь идёт об одной игре, всё может случиться, так что же мы можем контролировать? Игру, болельщиков, всё это, и мы сыграли блестяще.
Мы очень рады, что добрались до этого места, но теперь нам нужно перевести дух и понять, что это шаг вперёд, и теперь нам нужно восстановиться и снова бороться с "Сандерлендом"", - сказал тренер.
Лэмпард заметил, что команда не побеждала в нескольких матчах.
"В последнее время у нас было несколько игр, в которых мы не побеждали, и на это были определённые причины, но это конец сезона, и я говорил об этом игрокам, пытаясь их успокоить. "Им нужно было лишь продолжать делать то, что они делали; они хорошо играли здесь, и они это сделали, и мы получили результат, которого полностью заслуживали", - сказал наставник "Ковентри".
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Напомним, что "Ковентри" по итогам сезона занял 5-е место, набрав 69 баллов.
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