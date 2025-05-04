Френк Лэмпард об победе в последнем матче Чемпионшипа: Мы очень рады, что добрались до этого места

Тренер "Ковентри" Френк Лэмпард прокомментировал победный матч против "Мидлсбро".

По словам наставника, команда сыграла превосходно. Но впереди борьба с "Сандерлендом" за выход в финал плей-офф Чемпионшипа.

"Отличная работа всех футболистов. Мы оказались в таком положении, но, когда речь идёт об одной игре, всё может случиться, так что же мы можем контролировать? Игру, болельщиков, всё это, и мы сыграли блестяще.

Мы очень рады, что добрались до этого места, но теперь нам нужно перевести дух и понять, что это шаг вперёд, и теперь нам нужно восстановиться и снова бороться с "Сандерлендом"", - сказал тренер.