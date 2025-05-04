Артета о матче с Борнмутом: Мы не смогли добиться желаемого результата

Тренер "Арсенала" Микель Артета подытожил матч против "Борнмута".

По его словам, у команды были моменты, но игроки ими не воспользовались. К тому же были ошибки, приведшие к поражению.

"Мы начали и сделали самое сложное, чтобы забить гол. Думаю, после этого у нас было четыре или пять моментов для забития второго. Мы их не использовали, и после этого, вдобавок ко всему, мы очень плохо оборонялись в своей штрафной, и пропустили два гола.

Такая команда, как "Борнмут", накажет вас. После этого игра становится стремительной, очень хаотичной. Вот почему им нужны большие пространства. У них больше возможностей, чем у нас, особенно в розыгрышах и комбинациях, которые были затруднены в последние минуты. И мы не смогли добиться желаемого результата, поэтому мы очень разочарованы", - заявил тренер.