АПЛ. Брайтон - Ньюкасл 1:1. Сороки спаслись от поражения

Первый тайм матча Премьер-лиги между "Ньюкасл Юнайтед" и "Брайтоном" завершился с минимальным преимуществом гостей - 1:0. Единственный гол забил Янкуба Минте, который увенчал свое индивидуальное мастерство точным ударом.

Игра началась с обоюдных атак. "Брайтон" взял инициативу, контролируя мяч и ища бреши в обороне соперника. "Ньюкасл" пытался играть через короткие передачи, выжидая ошибки в защите, но их атаки часто завершались неточными пасами, в частности от Александра Исака и Валентино Ливраменто.

"Брайтон" выглядел острее в атаке, и это дало свои плоды: на 28-й минуте Янкуба Минте открыл счет после великолепного индивидуального прохода в левый угол, не оставив Нику Поупу шансов. Гости тоже имели шанс забить раньше, но Уэлбек попал в положение вне игры. "Ньюкасл" начал давить и пытался действовать острее, но то Бруно пробил по центру ворот, то удары блокировались.

Обе команды показали неплохой футбол, но "Брайтону" удалось использовать свой момент, тогда как "Ньюкасл" терял шансы, хотя и имел больше ударов в створ ворот и лучший показатель xG.

Второй тайм матча Премьер-лиги между "Ньюкасл Юнайтед" и "Брайтоном" завершился вничью 1:1 после драматической концовки. "Сороки" отыгрались благодаря пенальти Александра Исака на 89-й минуте.

"Ньюкасл" начал тайм активнее и это и „чайки“ не планировали сдаваться. Хозяева давили, но не могли довести атаки до логического завершения. Единственное, что удавалось - это заработать штрафные удары. Сандро Тонали неплохо пробивал, но мяч попал в стенку и отскочил на угловой, который "Брайтону" не удалось реализовать. Также стоит отметить великолепный момент Барнса на 64-й минуте, который завершился сейвом Вербруггена, который отразил удар под перекладину.

Зато "Ньюкасл" продолжал искать пробелы, которых у подопечных Фабиана Гюлцелера было не так уж и много. Гостям ничего не оставалось как "рисовать" пенальти в штрафной соперника, но благодаря VAR Крейг Поусон изменил свое решение и назначил штрафной. Прошло не так много времени и на 72-й минуте Уиллок упал неподалеку от вратарской площадки и арбитр снова указал на отметку. Защита "Брайтона" пыталась доказать обратное и Поусон пошел сам рассматривать этот момент. После просмотра английский рефери изменил свое решение и показал желтую карточку за симуляцию.

Кульминацией стал пенальти на 89-й минуте, когда после штрафного в исполнении Льюиса Данка защитник "Брайтона" Аяри сыграл рукой и подарил одиннадцатиметровый "Ньюкаслу". Бить пришел Александер Исак и хладнокровно реализовал этот момент. После этого гости пошли вперед могли вырвать победу на 90+6', но Вербругген совершил фантастический сейв, отразив удар Каллума Уилсона с глазу на глаз. "Чайки" дотянули этот матч и Крейг Поусон зафиксировал ничью по итогам 90 минут.

В целом этот результат стал логическим завершением этого равного матча, а "Ньюкасл" так и не смог одержать победу на "Сент-Джеймс Парк".



АПЛ, 35-й тур

Стадион: Амекс Стэдиум (Брайтон)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Брайтон" - "Ньюкасл" 1:1

Голы: Минте (28) - Исак (89)

*на 72-й минуте пенальти в ворота Брайтона был отменен после просмотра VAR

"Брайтон": Вербрюгген - Виффер (Лемпти, 54), ван Геке, Данк, Эступиньян - Балеба, Хиншелвуд - Минте, О'Райли, Адингра - Уэлбек.

"Ньюкасл": Поуп - Триппьер (Крафт, 90+7), Шер (Ботман, 90+7), Берн, Ливраменто - Бруно, Тонали, Уиллок (Уилсон, 74) - Мерфи (Гордон, 57), Исак, Барнс

Предупреждения: Виффер (32), Уиллок (73)