АПЛ. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1. Молотобойцам хватало желания, но не хватило качества

"Тоттенхэм" пока целиком и полностью отдан мыслям о Лиге Европы и ответном матче против "Буде/Глимт" на следующей неделе. Они давно попрощались с чемпионатом, потому что сильно выше уже не поднимутся, но и ниже тоже не упадут. Катастрофический сезон можно спасти только еврокубком. Вот только сезон в Англии продолжается и на этот раз пришлось противостоять "Вест Хэму", который также в кризисе и в активном поиске набранных очков, чтобы хоть как-то подсластить концовку сезона.

Поэтому команды Анге Постекоглу и Грэма Поттера вышли без турнирной мотивации, зато с мотивацией бороться за собственный престиж, это больше касается именно Поттера, потому что Анге все проблемы может исправить выигранной Лигой Европы. Частичная ротация от гостей была ожидаемой, в атаке не было Соланке, в обороне тоже не хватало ключевых исполнителей.

"Молотобойцы" начали матч активнее. Нет, это не было какое-то нашествие и реальное сильное давление на чужие ворота, впрочем, они владели инициативой и по крайней мере намекали как-то на свое присутствие на поле. После нескольких хилых попыток разыграть атаки они поймали ответное наступление. Килман, казалось, отразил атаку, но дважды при попытках выбить мяч, попал в Теля. Матис подхватил круглого и отдал в центр штрафной на Одобера, который имел кучу времени и пространства, поэтому открыл счет не только в этом матче, но и счет своим голам за "Тоттенхэм".

Неожиданные 0:1 на табло, но хозяева не очень грустили по этому поводу. Они побежали сравнивать, и у них это получилось относительно быстро. Резкий перевод мяча на правый фланг атаки, куда подключился Ван-Биссака, он отдал разрезной пас на Боуэна, который под очень острым углом вышел на ворота в нашел щель между ног Викарио, чтобы круглый все же залетел в сетку ворот. 1:1.

Активность обеих команд на этом резко упала. Мы в дальнейшем видели больше физической борьбы в центре поля, чем реальных попыток забить гол. Хотелось попросить у коллективов играть с большей нацеленностью на ворота, но тщетно.

Во втором тайме "Вест Хэм" снова владел инициативой, однако с созданием остроты были проблемы. Действительно памятный момент у ворот Викарио произошел только на 82-й минуте, уже ближе к концу, когда после подачи от Уорд-Прауза пробивал головой Боуэн. Фантастический сейв от голкипера "шпор" сохранил ничью на табло в тот момент. Ну и за минуту до конца Джеймс Уорд-Прауз получил отличный шанс забить победный гол прямым ударом со штрафного. Выполнил удар он чудесно, буквально немного не хватило точности.

"Шпоры" могут считать, что им повезло поехать домой с ничьей, сегодня хозяева были сильнее и наиграли на победу. Однако в футболе не всегда результат отражает справедливость. Команды делят очки.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Вест Хэм" – "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Боуэн (28) — Одобер (15)

"Вест Хэм": Ареола — Тодибо (Цоуфал, 80), Килман, Крессуэлл (Мавропанос, 88) — Ван-Биссака, Соучек (Солер, 80), Пакета (Уорд-Прауз, 80), Эмерсон — Боуэн, Кудус — Фюллькрюг (Фергюсон, 80)

"Тоттенхэм": Викарио — Грей, Дансо, Дэвис, Спенс — Кулусевски, Сарр, Биссума — Одобер, Ришарлисон (Мур, 68), Тель

Предупреждения: Кудус (19), Пакета (74) — Дэвис (13), Тель (89)