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Чемпион против команды с амбициями. Стартовые составы на матч Челси – Ливерпуль

Англия

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени

Чемпион против команды с амбициями. Стартовые составы на матч Челси – Ливерпуль

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 35-м туре Английской Премьер-Лиги встречаются "Челси" и "Ливерпуль".

Энцо Мареска ставит следующий состав:

Арне Слот с первых минут ставит таких футболистов:

Команды встречаются между собой в 66-й раз в АПЛ. 14 раз "Челси" побеждали "Ливерпуль" в домашних стенах, 8 раз "мерсисайдцы" побеждали на выезде. Ещё 19 матчей закончились вничью.

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"Ливерпуль" в прошлом туре официально стал чемпионом АПЛ. "Челси" в данный момент пятые в турнирной таблице с 60-ю набранными баллами.

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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