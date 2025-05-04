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Чемпион против команды с амбициями. Стартовые составы на матч Челси – Ливерпуль
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
В 35-м туре Английской Премьер-Лиги встречаются "Челси" и "Ливерпуль".
Энцо Мареска ставит следующий состав:
Here’s your #CHELIV team news! ????️— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 4, 2025
???????? Rob is fit to start from the off.
???????? Romeo anchors the midfield.
???????? Nico leads the line. #CFC pic.twitter.com/nvMqSN3Nm9
Арне Слот с первых минут ставит таких футболистов:
The champions to take on Chelsea ✨???? #CHELIV— Liverpool FC (@LFC) May 4, 2025
Команды встречаются между собой в 66-й раз в АПЛ. 14 раз "Челси" побеждали "Ливерпуль" в домашних стенах, 8 раз "мерсисайдцы" побеждали на выезде. Ещё 19 матчей закончились вничью.
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"Ливерпуль" в прошлом туре официально стал чемпионом АПЛ. "Челси" в данный момент пятые в турнирной таблице с 60-ю набранными баллами.
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.
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