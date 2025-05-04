Чемпион против команды с амбициями. Стартовые составы на матч Челси – Ливерпуль

В 35-м туре Английской Премьер-Лиги встречаются "Челси" и "Ливерпуль".

Энцо Мареска ставит следующий состав:

Here’s your #CHELIV team news! ????️



???????? Rob is fit to start from the off.

???????? Romeo anchors the midfield.

???????? Nico leads the line. #CFC pic.twitter.com/nvMqSN3Nm9 — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 4, 2025

Арне Слот с первых минут ставит таких футболистов:

The champions to take on Chelsea ✨???? #CHELIV — Liverpool FC (@LFC) May 4, 2025

Команды встречаются между собой в 66-й раз в АПЛ. 14 раз "Челси" побеждали "Ливерпуль" в домашних стенах, 8 раз "мерсисайдцы" побеждали на выезде. Ещё 19 матчей закончились вничью.

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"Ливерпуль" в прошлом туре официально стал чемпионом АПЛ. "Челси" в данный момент пятые в турнирной таблице с 60-ю набранными баллами.

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.