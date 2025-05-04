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АПЛ. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:3. Голевой триллер

Англия
Обновлено

Ярмолюк снова вышел в основном составе

АПЛ. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:3. Голевой триллер

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 35 тур

"Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Рубен Аморим извлек урок у вчерашнего Микеля Артеты. Португалец наверняка подумал, что если проигрывать, то хоть резервом, чтобы остались силы на ответный матч еврокубков. Сегодня в основном составе МЮ вышло сразу девять новых футболистов по сравнению с недавним матчем против "Атлетика" Бильбао. Только Угарте и Гарначо остались в основе. Даже голкипер Баиндыр появился.

“Брентфорд” всегда предлагает соперникам высокий темп игры, если сам оппонент у него первым не начинает играть. Было логично, что “Ман Юнайтед” со временем его не сможет выдерживать. Уже на третьей минуте Шоу чуть не срезал мяч в свои ворота (к этому он вернется позже), а на четвертой после подачи Ярмолюка чуть выше цели пробил Шаде.

Гости за первый тайм нанесли один удар по воротам – на 14 минуте. Да, он стал результативным. Гарначо пробрался по левому флангу, прострелил в центр – там в касание пас замкнул Маунт. Быстро, точно, ловко. Но так только один раз до перерыва.

Уже на 27 минуте счет был 1:1: хозяева сравняли после вбрасывания с аута от Кайоде. Там борьбу выиграли “пчелы”, и в конце концов мяч случайно влетел в ворота от Шоу. Все-таки он смог забить в свои.

Еще шесть минут – на табло уже 2:1. Здесь можно дискутировать относительно не "фэйр-плей" от "Брентфорда". Де Лигт получил травму и упал на газон, однако подопечные Франка игру продолжили. Нергор с правого фланга навесил в штрафную, а оттуда Шаде теперь уже точно пробил головой. В конце концов нидерландец был вынужден покинуть поле.

Дальше играть в защите с 20-летним Фредериксом и с Шоу вышел Магвайр. К перерыву хозяева создали еще два момента. В обоих случаях спасал МЮ Баиндир.

Второй тайм был уже не таким беспомощным от “Ман Юнайтед”. Они стали резвее, однако своих моментов долго не могли найти. А вот хозяева на 70 и 74 минуте знашли и довели счет до 4:1. Сначала Шаде оформил дубль головой, затем и Висса стал автором гола. Во втором моменте просто размотали подопечные Франка оборону МЮ.

Но гости не опустили руки. Возможно и оборона устала, но атака на исходе матча погнала вперед. На 82-й минуте Гарначо забыл очень красивый гол дальним ударом. А в компенсированное время Диалло сделал счет 4:3. Хоть и не смогли в итоге отыграться гости, но все же доборолись до конца.

"Брентфорд" благодаря победе поднялся на девятое место на расстояние одного очка от "Борнмута". Подопечные Аморима остались на 15 строчке. Но их больше интересует Лига Европы: в четверг нужно будет не потерять преимущество над "Атлетиком" Бильбао в три мяча.

"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" 4:3

Голы: Шоу 27 (авт.), Шаде 33, 70, Висса 74 – Маунт 14, Гарначо 82, Диалло 90+5

"Брентфорд": Флэккен – Кайоде (Аер 81), Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер (Густаво Нуньес 81) – Нергор, Ярмолюк (Йенсен 68) – Мбемо, Дамсгор (И. Тьяго 81), Шаде (Генри)

"Манчестер Юнайтед": Баиндир – Фредриксон (Линделоф 76), де Лигт, Шоу (Йоро 46) – Доргу (Диалло 46), Угарте, Амас – Маунт (Эриксен 57), Гарначо – Оби

Предупреждения: Угарте 43, Гарначо 51

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