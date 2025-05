АПЛ. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:3. Голевой триллер

Английская Премьер-лига, 35 тур

"Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Рубен Аморим извлек урок у вчерашнего Микеля Артеты. Португалец наверняка подумал, что если проигрывать, то хоть резервом, чтобы остались силы на ответный матч еврокубков. Сегодня в основном составе МЮ вышло сразу девять новых футболистов по сравнению с недавним матчем против "Атлетика" Бильбао. Только Угарте и Гарначо остались в основе. Даже голкипер Баиндыр появился.

At 17 years and 156 days, Chido Obi is set to become @ManUtd 's youngest-ever Premier League starter... #BREMUN pic.twitter.com/66abc85MXH

“Брентфорд” всегда предлагает соперникам высокий темп игры, если сам оппонент у него первым не начинает играть. Было логично, что “Ман Юнайтед” со временем его не сможет выдерживать. Уже на третьей минуте Шоу чуть не срезал мяч в свои ворота (к этому он вернется позже), а на четвертой после подачи Ярмолюка чуть выше цели пробил Шаде.

Гости за первый тайм нанесли один удар по воротам – на 14 минуте. Да, он стал результативным. Гарначо пробрался по левому флангу, прострелил в центр – там в касание пас замкнул Маунт. Быстро, точно, ловко. Но так только один раз до перерыва.

Уже на 27 минуте счет был 1:1: хозяева сравняли после вбрасывания с аута от Кайоде. Там борьбу выиграли “пчелы”, и в конце концов мяч случайно влетел в ворота от Шоу. Все-таки он смог забить в свои.

Еще шесть минут – на табло уже 2:1. Здесь можно дискутировать относительно не "фэйр-плей" от "Брентфорда". Де Лигт получил травму и упал на газон, однако подопечные Франка игру продолжили. Нергор с правого фланга навесил в штрафную, а оттуда Шаде теперь уже точно пробил головой. В конце концов нидерландец был вынужден покинуть поле.

Дальше играть в защите с 20-летним Фредериксом и с Шоу вышел Магвайр. К перерыву хозяева создали еще два момента. В обоих случаях спасал МЮ Баиндир.

Второй тайм был уже не таким беспомощным от “Ман Юнайтед”. Они стали резвее, однако своих моментов долго не могли найти. А вот хозяева на 70 и 74 минуте знашли и довели счет до 4:1. Сначала Шаде оформил дубль головой, затем и Висса стал автором гола. Во втором моменте просто размотали подопечные Франка оборону МЮ.

Но гости не опустили руки. Возможно и оборона устала, но атака на исходе матча погнала вперед. На 82-й минуте Гарначо забыл очень красивый гол дальним ударом. А в компенсированное время Диалло сделал счет 4:3. Хоть и не смогли в итоге отыграться гости, но все же доборолись до конца.

What a goal, Alejandro Garnacho! ????‍????



Man Utd are now two behind with around 10 minutes left... They couldn't, could they?#BREMUN pic.twitter.com/agvTgDoyt8