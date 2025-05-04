АПЛ. Челси – Ливерпуль 3:1. Похмелье в Лондоне

Немотивированный и похмельный "Ливерпуль" приехал в гости к "Челси" после того, как неделю назад уже был коронован новым чемпионом Англии. Арне Слот накануне сказал, что стоит ожидать от него определенную ротацию я сыграют футболисты, которые играли не так часто в этом сезоне. Частично эти слова правдивы, однако 6 из 11 игроков в стартовом составе - это железобетонные игроки старта. Из сюрпризов были только Куанса и Эндо, все остальные действительно приближены к старту.

Ну а "Челси" подходил к игре с очень серьезным настроем, ведь они ведут свою борьбу за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон и выиграть здесь было очень важно, хотя в последних 6 матчах на "Стэмфорд Бридж" против мерсисайдцев они побед не знают. У них, конечно, был полностью основной состав, они имели мотивацию и они выходили биться, а не развлекаться.

Начался матч сразу же голом хозяев. Быстрая атака полетела правым флангом и ее начал Ромео Лавия, который нашел передачей Палмера, а тот уже продолжил на Нету. Португалец прошел в штрафную и прострелил вдоль, где никем неприкрытый Энцо Фернандес принял и пробил точно в дальний угол ворот Алиссона. 1:0. Красивый и рабочий гол от подопечных Марески.

Далее они провели еще несколько интересных атак, но в основном они завершались фиксированием офсайдов или неудачными ударами. "Ливерпуль" же находился в похмельном состоянии и стерильно контролировал мяч, не очень спеша с атаками. Из интересного вспоминается только удар от Гакпо, который потащил Санчес. Несмотря на то, что в основном круглым владели гости, острее атаковали хозяева. Мадуэке забил из офсайда, также дважды еще остро пробивал после быстрых атак. То есть даже без владения "синие" выглядели остро, впрочем забить второй было проблематично.

Во втором тайме все же получилось. Пытались мерсисайдцы выйти с собственной половины поля, как мяч перехватил Палмер. Он и побежал по флангу, после чего ворвался в штрафную площадку. Пытался Мадуэке замкнуть прострел, но заблокировал его Эндо, после чего ван Дейк попытался выбить круглого подальше, но попал в Джарреда Куансу, а уже от него тот залетел в сетку ворот Алиссона. Курьезный гол получился. 2:0.

Только после этого "Ливерпуль" действительно всерьез задумался о выходе на чужую половину поля с серьезными намерениями забить. На 69-й минуте Дарвин Нуньес был обязан забивать головой, ведь идеальный пас на него вырезал Салах. То, насколько неудачно пробил уругваец, трудно объяснить логически. А потом и Салах уже сам пробивал головой, также неточно, но не настолько неудачно, как его одноклубник.

На это все "Челси" ответил очень острым ударом от Джейдона Санчо после затяжной атаки от лондонцев. Хорошая позиция, пространство и время были у Джейдона, но с его ударом справился Алиссон. Роскошный шанс, но не менее роскошный сейв от бразильца. А потом уже и Алиссон не спас, Палмер прошел по флангу, с очень острого угла пробивал и попал в штангу, сантиметры спасли мерсисайдцев от третьего пропущенного гола.

Под конец Вирджил ван Дейк отквитал один гол после подачи с углового. Очень просто все получилось, не удержали защитника в штрафной площадке, пробил голландец точно, оставалось около 10 минут для гостей, чтобы сравнять счет.

Зато Куанса довел этот матч до катастрофического лично для себя. На последней минуте он привез пенальти на свои ворота после фола против Кайседо. И Коул Палмер, не забивавший с января, наконец отметился голом. Долгожданное событие для лидера "синих". Финальный счет на табло вряд ли кто-то будет оспаривать. Благодаря этой победе лондонцы поднялись на 5-ю строчку. Теперь у них поровну очков с "Ньюкаслом", а в следующем туре они едут в гости именно к "сорокам".

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Челси" — "Ливерпуль" 3:1

Голы: Фернандес (3), Куанса (56, автогол), Палмер (90+6, с пенальти) — ван Дейк (85)

"Челси": Санчес — Кайседо, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Лавия (Гюсто, 78), Фернандес (Джеймс, 88) — Нету, Палмер, Мадуэке — Джексон (Санчо, 72)

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд (Брэдли, 58), Куанса, ван Дейк, Цимикас (Кьеза, 82) — Эндо (Мак Аллистер, 69), Джонс — Салах, Эллиотт (Собослай, 69), Гакпо — Жота (Нуньес, 58)

Предупреждения: Чалоба (54), Санчо (84) — ван Дейк (51), Куанса (58)