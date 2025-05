17 лет и 156 дней. Нападающий Манчестер Юнайтед установил исторический рекорд

В 35 туре Английской Премьер-лиги "Брентфорд" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:3. В стартовом составе манкунианцев на острие атаки вышел молодой нападающий Чидо Оби-Мартин.

В возрасте 17 лет и 156 он стал самым молодым в истории футболистом, который выходил в основе "красных дьяволов" на матч АПЛ.

At 17 years and 156 days, Chido Obi is set to become @ManUtd's youngest-ever Premier League starter...#BREMUN pic.twitter.com/66abc85MXH