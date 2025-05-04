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17 лет и 156 дней. Нападающий Манчестер Юнайтед установил исторический рекорд
Аморим доверил ему место в составе
Getty Images/Global Images Ukraine
В 35 туре Английской Премьер-лиги "Брентфорд" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:3. В стартовом составе манкунианцев на острие атаки вышел молодой нападающий Чидо Оби-Мартин.
В возрасте 17 лет и 156 он стал самым молодым в истории футболистом, который выходил в основе "красных дьяволов" на матч АПЛ.
At 17 years and 156 days, Chido Obi is set to become @ManUtd's youngest-ever Premier League starter...#BREMUN pic.twitter.com/66abc85MXH— Premier League (@premierleague) May 4, 2025
В общей сложности он провел сегодня весь матч. Это его шестой поединок в чемпионате этого сезона. Раньше Оби-Мартин выходил только на замены и провел на поле 61 минуту.
Датчанин воспитывался в школе "Копенгагена". В 2022 году он присоединился к академии Арсенала, а в 2024 – к академии манкунианцев.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.
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