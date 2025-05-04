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Лидер Тоттенхэма рискует больше не сыграть в этом сезоне
Но окончательного заключения еще нет
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В первом полуфинале Лиги Европы "Тоттенхэм" обыграл дома "Буде/Глимт" (3:1). На 34-й минуте Джеймс Мэддисон удвоил преимущество, а в середине второго тайма получил травму и досрочно покинул поле.
Корреспондент Бен Джейкобс предполагает, что полузащитник больше не будет участвовать в матчах "шпор" в текущем сезоне. Ситуация окончательно прояснится в течение 24 часов, когда появятся результаты медицинского обследования.
В кампании 2024/25 Джеймс в совокупности пропустил всего 3 недели из-за повреждений. В его активе 22 голевых действия в 45 поединках во всех соревнованиях.
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