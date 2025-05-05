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Кристал Пэлас – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Кристал Пэлас – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.05.2025 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках последнего матча 35-го тура АПЛ "Кристал Пэлас" будет принимать на своем поле "Ноттингем Форест". Для гостей этот матч имеет критически важное значение в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, однако "орлы" могут разрушить мечты "лесников".
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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 5 мая.
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Онлайн видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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