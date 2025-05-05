  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кристал Пэлас – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.05.2025 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках последнего матча 35-го тура АПЛ "Кристал Пэлас" будет принимать на своем поле "Ноттингем Форест". Для гостей этот матч имеет критически важное значение в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, однако "орлы" могут разрушить мечты "лесников".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 5 мая.

Favbet
2.20
3.40
3.45
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Онлайн видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу "Крістал Пелас" – "Ноттінґем Форест"
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Кристал Пэлас – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 05.05.2025
yellow-arrow
Интер – Барса, Арсенал против ПСЖ и Ливерпуля, тур УПЛ и Эль-Класико. Расписание футбола на 5 – 11 мая
yellow-arrow
Лидер Тоттенхэма рискует больше не сыграть в этом сезоне
Ноттингем Форест АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Нуну Эшпириту Санту Где смотреть футбол Оливер Гласнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости