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АПЛ. Челси – Ливерпуль 3:1. Обзор матча
Синим победа была нужнее
Getty Images / Global Images Ukraine
"Пенсионеры" забили быстрый мяч. После перерыва хозяева активнее создавали моменты у чужих ворот, потому и отличились еще дважды.
Подопечные Марески делят 4-е место с "Ньюкаслом" (63 балла) и в ближайшее воскресенье они встретятся в очном поединке на поле "сорок". "Скаузеры" потерпели третье поражение в сезоне. 11 мая команда будет принимать "Арсенал".
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АПЛ. 35 тур
Стадион: Стемфорд Бридж (Лондон)
Голы: Фернандес, 3, Кванса, 56 (аг), Палмер, 90+6 (п) – Ван Дейк, 85
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