Энцо Мареска отдал дань уважения болельщикам Челси после победы над Ливерпулем

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска посетил пресс-конференцию после победы над "Ливерпулем" (3:1), там его спросили о громких празднованиях тренерского штаба после финального свистка.

"Впереди нас ждут сложные матчи, но нам нужно двигаться шаг за шагом. Причина, почему тренерский штаб так радовался вместе с фанаты, заключается в том, что на этом этапе сезона нам нужно выигрывать.

Сегодня атмосфера была лучшей за весь сезон благодаря нашим фанатам. Именно это нам нужно каждый раз. Они были фантастическими, это было невероятно.

"Ливерпуль" снова показал, почему они выиграли Премьер-лигу. Мы не планировали защищаться глубоко, мы хотели прессинговать высоко, как обычно, но иногда соперник настолько силен, что приходится приспосабливаться. И ребята справились с этим очень хорошо", – сказал Мареска.