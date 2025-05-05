Слот - после 1:3 от Челси: Если уж искать позитив, то определенные моменты точно были

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слота похвалил свою команду за борьбу до конца в воскресном поражении (1:3) от "Челси", отметив, что несмотря на результат, в игре было немало позитива.

"Ничего хорошего не бывает в проигрыше, но если уж искать позитив, то определенные моменты точно были. Доминировать по владению на "Стэмфорд Бридж" – это редкость, ведь "Челси" очень уверенно чувствует себя с мячом.

Проигрывая 0:2, мы не сдались и пытались вернуться в игру – и нам это почти удалось. Мы имели два отличных момента, которые не реализовали, а "Челси" в это время неоднократно опасно выходил в контратаки. Когда мы забили, я подумал: "А может, еще что-то будет..." Но, честно говоря, не было момента, когда мы были действительно близки к еще одному голу. В итоге – справедливый пенальти в пользу "Челси", и они выигрывают 3:1. Можно сказать, что это была противоположность нашему домашнему матчу с ними: тогда мы владели мячом меньше, но победили. Сегодня же все наоборот", – сказал Слот.