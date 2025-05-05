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Рубен Аморим высказался после поражения Манчестер Юнайтед от Брентфорда
Все внимание на четверг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Ман Юнайтед" Рубен Аморим признался, что в поражении его команды со счетом 3:4 от "Брентфорда" были эпизоды, которые ему понравились, но он отметил, что вся концентрация сейчас направлена на решающий ответный матч полуфинала Лиги Европы.
"Поражение – это отражение того момента, в котором мы находимся. Мы хорошо начали, контролировали игру, но ауты и стандарты стали проблемой – и это нормально, потому что у нас не было преимущества в росте. Это то, над чем надо работать, когда мы играем такие матчи. Мы боролись, были близки, пытались давить, но в итоге проиграли.
Мы, как клуб, должны понимать, что сейчас на нас лежит большая ответственность относительно победы в Лиге Европы. Проигрывать всегда стрессово, но когда борешься за трофей – это не стресс, а мотивация. Мы должны принять эти удары сейчас. Да, мы проигрываем в Премьер-лиге, но боремся за Лигу Европы – и все внимание сейчас на четверг, потому что это наш самый важный матч", – сказал Аморим.
Добавим, что ответный матч полуфинала Лиги Европы против "Атлетика" состоится 8 мая на "Олд Траффорд". Первый матч завершился победой "красных дьяволов" (3:0).
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