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Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал ничью с Вест Хэмом
Гордится усилиями игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу пообщался с журналистами после ничьей с "Вест Хэмом" (1:1).
"Горжусь усилиями игроков. Делать столько изменений непросто – это влияет на сыгранность и ритм команды, тем более, что многие из тех, кто сегодня вышел, давно не играли регулярно. И дело не только в изменениях в стартовом составе – я сделал лишь одну замену, поэтому они сыграли гораздо больше минут, чем привыкли в последнее время.
Однако я считаю, что они показали исключительную самоотдачу. Играли очень дисциплинированно и организованно. Да, мы разочарованы из-за пропущенного гола, но в целом, я считаю, что нам удалось максимально нейтрализовать угрозу соперника, а у них мощная линия атаки. И в то же время мы тоже создавали опасность впереди. Радуюсь, что ребята получили определенное вознаграждение. Да, это не победа, но это заслуженный результат – в сложный день они хорошо себя проявили", – сказал Постекоглу.
Добавим, что свою следующую игру "шпоры" проведут 8 мая в рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы против "Буде-Глимт". Первый матч завершился победой лондонцев со счетом 3:1.
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