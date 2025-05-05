Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал ничью с Вест Хэмом

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу пообщался с журналистами после ничьей с "Вест Хэмом" (1:1).

"Горжусь усилиями игроков. Делать столько изменений непросто – это влияет на сыгранность и ритм команды, тем более, что многие из тех, кто сегодня вышел, давно не играли регулярно. И дело не только в изменениях в стартовом составе – я сделал лишь одну замену, поэтому они сыграли гораздо больше минут, чем привыкли в последнее время.

Однако я считаю, что они показали исключительную самоотдачу. Играли очень дисциплинированно и организованно. Да, мы разочарованы из-за пропущенного гола, но в целом, я считаю, что нам удалось максимально нейтрализовать угрозу соперника, а у них мощная линия атаки. И в то же время мы тоже создавали опасность впереди. Радуюсь, что ребята получили определенное вознаграждение. Да, это не победа, но это заслуженный результат – в сложный день они хорошо себя проявили", – сказал Постекоглу.