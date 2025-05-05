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Известно, какие клубы заинтересованы в подписании легенды АПЛ
Таких клубов пока два
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно Джейми Варди объявил о своем уходе из "Лестера". Как сообщает издание Fichajes, теперь он рассматривает два новых предложения на следующий сезон.
"Лидс" вернулся в Премьер-лигу, и его приоритет на следующий сезон понятен: усилить состав опытными игроками, которые смогут сразу повысить качество игры, и одно из имен, которое приобрело популярность – Джейми Варди. В свои 38 лет форвард остается знаковой фигурой для английского футбола, и "Лидс" видит в нем ключевого игрока для укрепления атаки.
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Однако нападающий является вариантом не только для команд Премьер-лиги. В последние дни клуб МЛС "Ред Булл Нью-Йорк" также проявил серьезную заинтересованность в трансфере Варди. Американский клуб хочет видеть его своей новой звездой – не только для усиления игры, но и как лицо своего проекта. МЛС уже давно стала популярным направлением для ветеранов, которые ищут новые вызовы, и для англичанина это может стать привлекательной возможностью завершить профессиональную карьеру.
Добавим, что в этом сезоне на счету Варди 9 голов и 3 ассиста в 34-х матчах за "Лестер" во всех турнирах.
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