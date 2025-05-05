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Голевая феерия с участием Ярмолюка. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:3. Видеообзор матча
Веселая игра вышла
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брентфорд" минимально обыграл "Манчестер Юнайтед" в 35-м туре чемпионата Англии.
После пропущенного гола на старте поединка "пчелы" ответили четырьмя голами в промежутке с 27-й по 74-ю минуты. В концовке встречи подопечные Аморима сократили отставание, но сравнять счет в итоге не сумели.
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк провел на поле 68 минут, после чего был заменен.
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Английская Премьер-лига, 35 тур
"Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)
"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" 4:3
Голы: Шоу 27 (авт.), Шаде 33, 70, Висса 74 – Маунт 14, Гарначо 82, Диалло 90+5
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