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Голевая феерия с участием Ярмолюка. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:3. Видеообзор матча

Англия

Веселая игра вышла

Голевая феерия с участием Ярмолюка. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:3. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Брентфорд" минимально обыграл "Манчестер Юнайтед" в 35-м туре чемпионата Англии.

После пропущенного гола на старте поединка "пчелы" ответили четырьмя голами в промежутке с 27-й по 74-ю минуты. В концовке встречи подопечные Аморима сократили отставание, но сравнять счет в итоге не сумели.

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк провел на поле 68 минут, после чего был заменен.

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Английская Премьер-лига, 35 тур

"Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)

"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" 4:3

Голы: Шоу 27 (авт.), Шаде 33, 70, Висса 74 – Маунт 14, Гарначо 82, Диалло 90+5

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