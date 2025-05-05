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Ничья в лондонском дерби. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия

"Шпорам" немного повезло

Ничья в лондонском дерби. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" разошлись миром в 35-м туре английской Премьер-лиги.

На гол Уилсона Одобера "молотобойцы" ответили результативным ударом Джеррода Боуэна.

В турнирной таблице "Тоттенхэм" все так же на один балл опережает "Вест Хэм", находясь на одну позицию (16-ю) выше.

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АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

"Вест Хэм" – "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Боуэн (28) — Одобер (15)

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