Англия
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Ничья в лондонском дерби. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1. Видео голов и обзор матча
"Шпорам" немного повезло
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" разошлись миром в 35-м туре английской Премьер-лиги.
На гол Уилсона Одобера "молотобойцы" ответили результативным ударом Джеррода Боуэна.
В турнирной таблице "Тоттенхэм" все так же на один балл опережает "Вест Хэм", находясь на одну позицию (16-ю) выше.
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АПЛ, 35-й тур
Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)
"Вест Хэм" – "Тоттенхэм" 1:1
Голы: Боуэн (28) — Одобер (15)
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