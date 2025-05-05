Ничья в лондонском дерби. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1. Видео голов и обзор матча

"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" разошлись миром в 35-м туре английской Премьер-лиги.

На гол Уилсона Одобера "молотобойцы" ответили результативным ударом Джеррода Боуэна.

В турнирной таблице "Тоттенхэм" все так же на один балл опережает "Вест Хэм", находясь на одну позицию (16-ю) выше.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

"Вест Хэм" – "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Боуэн (28) — Одобер (15)