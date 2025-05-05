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Гости взяли важное очко. Брайтон - Ньюкасл 1:1. Видео голов и обзор матча
Упорный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" расписал ничью с "Ньюкаслом" в 35-м туре чемпионата Англии.
В первом тайме "чайки" вышли вперед, а отыграться "сорокам" удалось аж на 89-й минуте благодаря реализованному пенальти Александера Исака.
Благодаря голу в концовке "Ньюкасл" по-прежнему замыкает топ-4 турнирной таблицы.
АПЛ, 35-й тур
Стадион: "Амекс Стэдиум" (Брайтон)
"Брайтон" - "Ньюкасл" 1:1
Голы: Минте (28) - Исак (89, пен.)
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