  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гости взяли важное очко. Брайтон - Ньюкасл 1:1. Видео голов и обзор матча

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гости взяли важное очко. Брайтон - Ньюкасл 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия

Упорный поединок

Гости взяли важное очко. Брайтон - Ньюкасл 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Брайтон" расписал ничью с "Ньюкаслом" в 35-м туре чемпионата Англии.

В первом тайме "чайки" вышли вперед, а отыграться "сорокам" удалось аж на 89-й минуте благодаря реализованному пенальти Александера Исака.

Благодаря голу в концовке "Ньюкасл" по-прежнему замыкает топ-4 турнирной таблицы.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Амекс Стэдиум" (Брайтон)

"Брайтон" - "Ньюкасл" 1:1

Голы: Минте (28) - Исак (89, пен.)

По теме
yellow-arrow
Фабрицио Романо сообщил, в каком клубе продолжит карьеру лидер Ливерпуля
yellow-arrow
"Все говорят о Хейсене, но Забарный..." Экс-хавбек Ливерпуля впечатлен игрой украинца за Борнмут
yellow-arrow
Официально: Один из лидеров Ливерпуля уходит из клуба
АПЛ Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости