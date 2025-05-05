Официально: Один из лидеров Ливерпуля уходит из клуба

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд объявил в своих социальных сетях о том, что он покинет клуб этим летом после завершения контракта.

"После 20 лет в футбольном клубе "Ливерпуль" пришло время подтвердить, что я покину команду в конце этого сезона.

Это – без сомнения, самое трудное решение в моей жизни. Я знаю, многие из вас удивлялись или расстраивались из-за того, что я до сих пор не говорил об этом, но с самого начала моим намерением было сосредоточить все внимание на команде и сделать все возможное для достижения цели – титула №20.

Этот клуб был моей жизнью – моим целым миром – на протяжении 20 лет. От академии и до сегодняшнего дня – поддержка и любовь, которые я чувствовал от всех внутри и за пределами клуба, останутся со мной навсегда. Я всегда буду в долгу перед вами.