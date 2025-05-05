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Официально: Один из лидеров Ливерпуля уходит из клуба
Конец истории
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд объявил в своих социальных сетях о том, что он покинет клуб этим летом после завершения контракта.
"После 20 лет в футбольном клубе "Ливерпуль" пришло время подтвердить, что я покину команду в конце этого сезона.
Это – без сомнения, самое трудное решение в моей жизни. Я знаю, многие из вас удивлялись или расстраивались из-за того, что я до сих пор не говорил об этом, но с самого начала моим намерением было сосредоточить все внимание на команде и сделать все возможное для достижения цели – титула №20.
Этот клуб был моей жизнью – моим целым миром – на протяжении 20 лет. От академии и до сегодняшнего дня – поддержка и любовь, которые я чувствовал от всех внутри и за пределами клуба, останутся со мной навсегда. Я всегда буду в долгу перед вами.
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Но я никогда не знал ничего другого, и это решение – попробовать новый вызов, выйти из зоны комфорта и испытать себя как в профессиональном, так и в личном плане. Я отдавал себя полностью каждый день, пока был в этом клубе, и надеюсь, вы чувствовали, что я также что-то отдал вам в ответ.
От всего сердца благодарю всех – тренеров, менеджеров, партнеров по команде, персонал и наших невероятных болельщиков – за эти 20 лет. Мне посчастливилось воплотить свои мечты здесь, и я никогда не буду воспринимать как должное те особые моменты, которые мне посчастливилось пережить вместе с вами. Моя любовь к этому клубу никогда не угаснет", – сказал Трент.
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