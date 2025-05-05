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Фабрицио Романо сообщил, в каком клубе продолжит карьеру лидер Ливерпуля
Наденет белую футболку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 5 мая, защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд сообщил, что летом он на правах свободного агента покинет клуб после 20 лет проведенных в нем.
Почти сразу свое слово сказал журналист Фабрицио Романо, который написал свое известное "Here we go" относительно перехода Трента в мадридский "Реал". Устное соглашение между "сливочными" и игроком уже достигнуто. Контракт рассчитан на 5 лет.
???? BREAKING: Trent Alexander-Arnold to Real Madrid, here we go! ????⚪️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2025
Decision to leave Liverpool now confirmed as Trent says goodbye to the club after winning one more PL title.
Documents being prepared for Trent to join Real Madrid on a 5 year contract, verbal agreement done. pic.twitter.com/IkmL1VIhWE
Добавим, что за основную команду "Ливерпуля" Трент провел 352 матча во всех турнирах, забив 23 гола и отдав 92 ассиста.
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