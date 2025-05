Фабрицио Романо сообщил, в каком клубе продолжит карьеру лидер Ливерпуля

В понедельник, 5 мая, защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд сообщил, что летом он на правах свободного агента покинет клуб после 20 лет проведенных в нем.

Почти сразу свое слово сказал журналист Фабрицио Романо, который написал свое известное "Here we go" относительно перехода Трента в мадридский "Реал". Устное соглашение между "сливочными" и игроком уже достигнуто. Контракт рассчитан на 5 лет.

???? BREAKING: Trent Alexander-Arnold to Real Madrid, here we go! ????⚪️



Decision to leave Liverpool now confirmed as Trent says goodbye to the club after winning one more PL title.



Documents being prepared for Trent to join Real Madrid on a 5 year contract, verbal agreement done. pic.twitter.com/IkmL1VIhWE