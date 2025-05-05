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Фабрицио Романо сообщил, в каком клубе продолжит карьеру лидер Ливерпуля

Англия

Наденет белую футболку

Фабрицио Романо сообщил, в каком клубе продолжит карьеру лидер Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 5 мая, защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд сообщил, что летом он на правах свободного агента покинет клуб после 20 лет проведенных в нем.

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Почти сразу свое слово сказал журналист Фабрицио Романо, который написал свое известное "Here we go" относительно перехода Трента в мадридский "Реал". Устное соглашение между "сливочными" и игроком уже достигнуто. Контракт рассчитан на 5 лет.

Добавим, что за основную команду "Ливерпуля" Трент провел 352 матча во всех турнирах, забив 23 гола и отдав 92 ассиста.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Алексей Полищук
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