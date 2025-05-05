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Лидер атаки Челси поделился эмоциями после того, как ему удалось прервать длительную безголевую серию
Он не забивал в течение почти пяти месяцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер поделился эмоциями после матча с "Ливерпулем" (3:1).
"Мы провели великолепный матч, показав желание бороться с чемпионами, которые добыли этот титул не просто так, на это есть достаточно веских причин. Что касается моей безголевой серии, то такое случается. Это только служит для меня дополнительной мотивацией. Однако я не обращаю внимания на то, что пишут идиоты в соцсетях. Сегодня я забил, что очень хорошо, но я должен продолжать самосовершенствоваться и пытаться достичь новых уровней".
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Добавим, что в этом сезоне 22-летний Коул Палмер забил 15 голов и отдал 9 ассистов в 34 матчах за "Челси" в АПЛ.
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