Лидер атаки Челси поделился эмоциями после того, как ему удалось прервать длительную безголевую серию

Атакующий полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер поделился эмоциями после матча с "Ливерпулем" (3:1).

"Мы провели великолепный матч, показав желание бороться с чемпионами, которые добыли этот титул не просто так, на это есть достаточно веских причин. Что касается моей безголевой серии, то такое случается. Это только служит для меня дополнительной мотивацией. Однако я не обращаю внимания на то, что пишут идиоты в соцсетях. Сегодня я забил, что очень хорошо, но я должен продолжать самосовершенствоваться и пытаться достичь новых уровней".