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Арсенал опережает Челси в борьбе за подписание звезды Боруссии Дортмунд

Англия

Нападающий хочет покинуть клуб

Арсенал опережает Челси в борьбе за подписание звезды Боруссии Дортмунд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации немецкого издания Ruhr Nachrichten, 20-летний вингер Джейми Байно-Гиттенс хочет покинуть "Боруссию" и уже длительное время думает об уходе. Сообщается, что он даже сказал одноклубникам о своем намерении, а его представители, которые также являются агентами Букайо Сака, уже донесли эту позицию до руководства клуба.

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Несмотря на то, что многие СМИ связывали игрока с "Челси" (и Ruhr Nachrichten подтверждают наличие интереса), "Арсенал" также в игре – и пока даже опережает конкурентов. "Канониры" выглядят более привлекательным вариантом для игрока: они имеют более высокую позицию в турнирной таблице и могут гарантировать более стабильную игровую практику, тогда как "Челси" воспринимается как клуб с хаотичной трансферной политикой.

"Боруссия" оценивает вингера в 50-60 миллионов евро и готова вести переговоры вне зависимости от того, пробьется ли клуб в Лигу чемпионов.

Добавим, что в этом сезоне Байно-Гиттенс провел 46 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 5 ассистов.

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Боруссия (Дортмунд) Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Джейми Байно-Гиттенс
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Источник:
Ruhr Nachrichten
Опубликовал: Алексей Полищук
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