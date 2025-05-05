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Результативный форвард Брентфорда стал главной целью Манчестер Юнайтед на лето

Англия

Он является одним из лучших бомбардиров АПЛ в этом сезоне

Результативный форвард Брентфорда стал главной целью Манчестер Юнайтед на лето

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ближайшее трансферное окно "Манчестер Юнайтед" собирается серьезно обновить атаку.

По информации от источников издания The Telegraph, одной из главных трансефрных целей "Манчестер Юнайтед" на лето является форвард "Брентфорда" Бриан Мбемо, стоимость которого оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов. Также напомним, что в списке "красных дьяволов" находится Матеус Кунья из "Вулверхэмптона", с которым представители клуба имеют принципиальную договоренность об условиях личного контракта. Его трансфер обойдется "МЮ" в 62,5 миллиона фунтов стерлингов.

Отмечается, что за 25-летним нападающим "Брентфорда" следит "Ньюкасл".

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В этом сезоне Бриан Мбемо забил 18 голов и отдал 7 ассистов в 35 матчах за "Брентфорд" в чемпионате Англии. Известный Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Брентфорд (Лондон) Манчестер Юнайтед Бриан Мбеумо
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
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