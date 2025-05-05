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Челси определился с именем лучшего игрока сезона в клубе

Англия

Им стал лидер полузащиты "синих"

Челси определился с именем лучшего игрока сезона в клубе

Фото - Сайт Chelsea FC

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Лондонский "Челси" определился с именем лучшего игрока клуба по итогам сезона 2024/25.

Эквадорский полузащитник "синих" Мойзес Кайседо получил две награды: приз лучшему игроку сезона по версии одноклубников и болельщиков "Челси". Это его первые подобные индивидуальные трофеи в этой команде.

"Я знал, что этот сезон будет моим. Я очень горжусь собой. Я знаю, что спрогрессировал в последнее время, но я понимаю, что мне еще есть куда расти. Впереди у нашей команды есть несколько важных матчей в этом сезоне, поэтому я с нетерпением их жду. Я очень рад, что моя мечта играть за "Челси" осуществилась", — сказал 23-летний футболист.

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Добавим, что в этом сезоне Мойзес Кайседо провел 41 матч за "Челси", забив один гол и отдав пять ассистов.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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