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Челси определился с именем лучшего игрока сезона в клубе
Им стал лидер полузащиты "синих"
Фото - Сайт Chelsea FC
Лондонский "Челси" определился с именем лучшего игрока клуба по итогам сезона 2024/25.
Эквадорский полузащитник "синих" Мойзес Кайседо получил две награды: приз лучшему игроку сезона по версии одноклубников и болельщиков "Челси". Это его первые подобные индивидуальные трофеи в этой команде.
"Я знал, что этот сезон будет моим. Я очень горжусь собой. Я знаю, что спрогрессировал в последнее время, но я понимаю, что мне еще есть куда расти. Впереди у нашей команды есть несколько важных матчей в этом сезоне, поэтому я с нетерпением их жду. Я очень рад, что моя мечта играть за "Челси" осуществилась", — сказал 23-летний футболист.
Moises Caicedo is your Men's Player of the Season & Players' Player of the Season. ????#CFCAwards pic.twitter.com/or0BO5ZJ1Y— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 4, 2025
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Добавим, что в этом сезоне Мойзес Кайседо провел 41 матч за "Челси", забив один гол и отдав пять ассистов.
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