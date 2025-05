Челси определился с именем лучшего игрока сезона в клубе

Лондонский "Челси" определился с именем лучшего игрока клуба по итогам сезона 2024/25.

Эквадорский полузащитник "синих" Мойзес Кайседо получил две награды: приз лучшему игроку сезона по версии одноклубников и болельщиков "Челси". Это его первые подобные индивидуальные трофеи в этой команде.

Moises Caicedo is your Men's Player of the Season & Players' Player of the Season. ????#CFCAwards pic.twitter.com/or0BO5ZJ1Y