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Фламенго нацелился на форварда Челси ради Клубного чемпионата мира
Феликс снова может сменить клубную прописку
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фламенго" заинтересовался нападающим "Челси" Жоау Феликсом, который сейчас выступает на правах аренды за итальянский "Милан".
По информации Sky Sports, бразильцы рассматривают этот трансфер как усиление состава специально к предстоящему клубному чемпионату мира.
Феликс в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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