Фламенго нацелился на форварда Челси ради Клубного чемпионата мира

"Фламенго" заинтересовался нападающим "Челси" Жоау Феликсом, который сейчас выступает на правах аренды за итальянский "Милан".

По информации Sky Sports, бразильцы рассматривают этот трансфер как усиление состава специально к предстоящему клубному чемпионату мира.

Феликс в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста.