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Фламенго нацелился на форварда Челси ради Клубного чемпионата мира

Англия

Феликс снова может сменить клубную прописку

Фламенго нацелился на форварда Челси ради Клубного чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фламенго" заинтересовался нападающим "Челси" Жоау Феликсом, который сейчас выступает на правах аренды за итальянский "Милан".

По информации Sky Sports, бразильцы рассматривают этот трансфер как усиление состава специально к предстоящему клубному чемпионату мира.

Феликс в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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