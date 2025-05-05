Вундеркинд из Серии А привлек внимание топ-клубов АПЛ

Вундеркинд из Серии А привлек внимание сразу нескольких топ-клубов АПЛ.

Согласно эксклюзивной информации от источников издания TBR Football, 20-летний центральный защитник "Фиорентины" Пьетро Комуццо вызвал серьезный интерес у ряда английских команд, среди которых отмечают "Арсенал", "Челси", "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед". "Брайтон" и "Борнмут" тоже внимательно следят за его развитием.

Также отмечается, что "Ювенту", "Наполи" и "Милан" также наблюдают за молодым футболистом национальной сборной Италии, который сейчас считается одним из самых желанных молодых защитников в Европе.

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В этом сезоне Пьетро Комуццо провел 41 матч за "Фиорентину" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.