  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вундеркинд из Серии А привлек внимание топ-клубов АПЛ

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вундеркинд из Серии А привлек внимание топ-клубов АПЛ

Англия

Он считается одним из самых талантливых игроков Италии

Вундеркинд из Серии А привлек внимание топ-клубов АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вундеркинд из Серии А привлек внимание сразу нескольких топ-клубов АПЛ.

Согласно эксклюзивной информации от источников издания TBR Football, 20-летний центральный защитник "Фиорентины" Пьетро Комуццо вызвал серьезный интерес у ряда английских команд, среди которых отмечают "Арсенал", "Челси", "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед". "Брайтон" и "Борнмут" тоже внимательно следят за его развитием.

Также отмечается, что "Ювенту", "Наполи" и "Милан" также наблюдают за молодым футболистом национальной сборной Италии, который сейчас считается одним из самых желанных молодых защитников в Европе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Пьетро Комуццо провел 41 матч за "Фиорентину" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Не теряют надежды. Арсенал будет бороться с Манчестер Юнайтед за одного из лучших форвардов Европы
yellow-arrow
Фламенго нацелился на форварда Челси ради Клубного чемпионата мира
yellow-arrow
"Он заслуживает этого". Легенда Манчестер Юнайтед поздравил Кейна с первым выигранным трофеем
Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Ньюкасл Фиорентина (Флоренция) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости