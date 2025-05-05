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Не теряют надежды. Арсенал будет бороться с Манчестер Юнайтед за одного из лучших форвардов Европы

Англия

Он является лидером в гонке за завоевание Золотой бутсы

Не теряют надежды. Арсенал будет бороться с Манчестер Юнайтед за одного из лучших форвардов Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Этим летом лондонский "Арсенал" будет бороться с "Манчестер Юнайтед" за одного из лучших форвардов Европы.

Как сообщил журналист Экрем Конур, представители "канониров" не теряют надежд в борьбе за подписание Виктора Дьекереша из лиссабонского "Спортинга". Впрочем в клубе опасаются того, что 26-летний швед выберет "красных дьяволов", которых возглавляет на данный момент Рубен Аморим, знакомый с нападающим по работе в Португалии.

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Добавим, что в текущем сезоне Виктор Дьекереш забил 52 гола и отдал 12 ассистов в 49 матчах за "Спортинг" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Виктор Дьёкереш
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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