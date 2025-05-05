Опытный полузащитник Арсенала летом, вероятно, присоединится к Фламенго

Полузащитник лондонского "Арсенала" Жоржиньо может продолжить свою карьеру в бразильском "Фламенго". Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист уже устно согласовал условия контракта с "Фламенго", который рассчитан до 2028 года. Сам игрок уже дал свое согласие на этот переход.

В этом сезоне Жоржиньо принял участие в 26 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, в которых отметился одним голом.