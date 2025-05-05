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Опытный полузащитник Арсенала летом, вероятно, присоединится к Фламенго
Жоржиньо не будет подписывать новый контракт с канонирами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Арсенала" Жоржиньо может продолжить свою карьеру в бразильском "Фламенго". Об этом пишет Фабрицио Романо.
По информации источника, футболист уже устно согласовал условия контракта с "Фламенго", который рассчитан до 2028 года. Сам игрок уже дал свое согласие на этот переход.
В этом сезоне Жоржиньо принял участие в 26 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, в которых отметился одним голом.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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