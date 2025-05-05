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Опытный полузащитник Арсенала летом, вероятно, присоединится к Фламенго

Англия

Жоржиньо не будет подписывать новый контракт с канонирами

Опытный полузащитник Арсенала летом, вероятно, присоединится к Фламенго

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник лондонского "Арсенала" Жоржиньо может продолжить свою карьеру в бразильском "Фламенго". Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист уже устно согласовал условия контракта с "Фламенго", который рассчитан до 2028 года. Сам игрок уже дал свое согласие на этот переход.

В этом сезоне Жоржиньо принял участие в 26 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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