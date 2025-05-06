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АПЛ. Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1. Мечты о ЛЧ рискуют остаться мечтами
Подопечные Нуну Эшпириту Санту смогли избежать поражения, но этого недостаточно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Учитывая ситуацию в турнирной таблице, "Форесту" срочно нужно было побеждать в этом матче, поэтому неудивительно, что начало игры было за ними. На 3-й минуте Андерсон пробил из-за пределов штрафной, однако его удар заблокировал Лакруа, на добивании первым был Айна, но и его удар был заблокирован защитой "Кристал Пэлас". Через несколько минут свой первый шанс создали и хозяева. Мяч после аута и нескольких рикошетов достался Лакруа, но удар защитника с близкого расстояния прошел мимо ворот Селса. Через мгновение Лакруа снова стал героем эпизода, заблокировав удар Вуда, таким образом "Форест" исполнил первый угловой, правда он закончился контратакой "орлов", которую ценой желтой пришлось останавливать Домингесу.
Впоследствии хозяева начали брать игру под свой контроль, они выглядели острее. На 12-й минуте они заработали угловой, мяч добрался до штрафной "Фореста", но в суматохе "орлы" так и не смогли пробить по воротам, а через несколько мгновений они снова получили право на угловой, но и после него не создали серьезную опасность у ворот Селса. Зато на 18-й минуте Митчелл едва не привез гол на собственные ворота, но вратарь "Пэлас" Хендерсон спас команду своим сейвом. И хотя "орлы" чаще доходили до последней трети поля, нанесли больше ударов, им все время не хватало последнего паса или точного удара. Потому со временем инициатива отошла к гостям, однако и они страдали из-за неточности пасов или неудачного завершения. Например, на 31-й минуте была хорошая навесная передача от Уильямса в штрафную "Пэлас" и Домингес оказался за спинами защитников, но мяч попал ему в затылок и улетел от ворот.
На 35-й минуте мы наконец увидели удар в створ ворот в этом матче. Все благодаря усилиям Муньоса, который откликнулся в штрафной на навес Митчелла с фланга, однако Селс совершил великолепный сейв и спас "Форест" от пропущенного. На 41-й минуте Вуд попытался заработать пенальти, упав в борьбе с соперником, но арбитр отклонил апелляции "лесников", а на 44-й они также наконец-то нанесли первый удар в створ после великолепной контратаки, но Хендерсон парировал удар Эланги. На этом тайм и завершился.
Зато ее едва не вырвали хозяева. Нкетиа, который вышел на поле на 76-й минуте, смог избежать офсайда на 81-й и прорвался в штрафную "лесников", однако его удар пролетел выше ворот. Чуть позже свой шанс имел Лакруа, но удар француза также пролетел выше ворот Селса. "Орлы" не останавливались. На 89-й минуте у Эзе был невероятный шанс сделать дубль и вырвать победу, но дальний удар англичанина попал в перекладину ворот "Фореста". На 90+2-й минуте тот же Эзе пробил уже в пределах штрафной, но мяч попал к Нкетиа, и хотя после рикошета он залетел в ворота Селса, гол не был засчитан, ведь форвард "Пэлас" находился в офсайде. Было еще несколько моментов у "Пеласа", но после разбитого носа Миленковича и 13 компенсированных минут, главный судья поединка зафиксировал ничью на "Селхерст Парк".
АПЛ, 35-й тур
Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
"Кристал Пэлас" – "Ноттингем Форест" 1:1
Голы: Эзе (60, пен.) – Мурилло (64)
"Кристал Пэлас": Хендерсон – Ричардс, Лакруа, Гехи – Муньос, Уортон (Хьюз, 61), Камада (Лерма, 87), Митчелл – Сарр, Эзе – Матета (Нкетиа, 76)
"Ноттингем Форест": Селс – Айна, Миленкович, Мурилло (Морату, 81), Уильямс – Сангаре (Йейтс, 76), Домингес (Соса, 66) – Эланга, Гиббз-Уайт, Андерсон – Вуд
Предупреждения: Муньйос (63), Камада (77) – Домингес (7), Селс (58), Сангаре (67), Уильямс (74), Гиббз-Уайт (78), Айна (82), Йейтс (82)
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