Капитан Манчестер Юнайтед может переехать в Саудовскую Аравию

Капитан "Манчестер Юнайтед" может переехать в ближайшее трансферное окно в Саудовскую Аравию.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Аль-Хиляль" проявил конкретный интерес к Бруну Фернандешу, потому что он является одной из главных целей клуба этим летом. Однако "красные дьяволы" считают 30-летнего португальца очень важным игроком своей команды и не собираются его никуда отпускать. Главный тренер команды Рубен Аморим тоже считает своего соотечественника ключевой фигурой проекта и будет пытаться удержать его в клубе любой ценой.

Отмечается, что Бруну Фернандеш остается главной целью для клубов Саудовской Аравии в течение последних двух лет, в частности прошлым летом, прежде чем он продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" до конца июня 2027 года.

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Отметим, что в этом сезоне Бруну Фернандеш забил 19 голов и отдал 18 ассистов в 52 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.