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Тренер Ноттингема верит в то, что его команде удастся закончить сезон в топ-5 АПЛ
Борьба продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту дал комментарий после матча с "Кристал Пэлас" (1:1).
"В первом тайме мы полностью контролировали игру. Мы создали много моментов и доминировали над соперником, не позволяя им контратаковать или владеть мячом. Второй тайм был совершенно другим. Теперь мы должны готовиться к следующему матчу с "Лестером", чтобы выполнить свою задачу. Конечно, это будет трудно, однако никто не сомневается, что борьба за Лигу чемпионов будет продолжаться до конца сезона!"
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Напомним, что после 34-го тура "Ноттингем" оказался на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко. А сейчас "лесникии" отстают от топ-5 в чемпионате Англии на два очка за четыре тура до конца.
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