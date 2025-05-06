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Тренер Ноттингема верит в то, что его команде удастся закончить сезон в топ-5 АПЛ

Англия

Борьба продолжается

Тренер Ноттингема верит в то, что его команде удастся закончить сезон в топ-5 АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту дал комментарий после матча с "Кристал Пэлас" (1:1).

"В первом тайме мы полностью контролировали игру. Мы создали много моментов и доминировали над соперником, не позволяя им контратаковать или владеть мячом. Второй тайм был совершенно другим. Теперь мы должны готовиться к следующему матчу с "Лестером", чтобы выполнить свою задачу. Конечно, это будет трудно, однако никто не сомневается, что борьба за Лигу чемпионов будет продолжаться до конца сезона!"

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Напомним, что после 34-го тура "Ноттингем" оказался на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко. А сейчас "лесникии" отстают от топ-5 в чемпионате Англии на два очка за четыре тура до конца.

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Чемпионат Англии Ноттингем Форест АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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