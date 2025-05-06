Тренер Ноттингема верит в то, что его команде удастся закончить сезон в топ-5 АПЛ

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту дал комментарий после матча с "Кристал Пэлас" (1:1).

"В первом тайме мы полностью контролировали игру. Мы создали много моментов и доминировали над соперником, не позволяя им контратаковать или владеть мячом. Второй тайм был совершенно другим. Теперь мы должны готовиться к следующему матчу с "Лестером", чтобы выполнить свою задачу. Конечно, это будет трудно, однако никто не сомневается, что борьба за Лигу чемпионов будет продолжаться до конца сезона!"