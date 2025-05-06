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Лесники отдаляются от мечты. Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Подсдали подопечные Санту

Лесники отдаляются от мечты. Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ноттингем Форест" не сумел обыграть "Кристал Пэлас" в 35-м туре английской Премьер-лиги.

Пропустив на 60-й минуте, "лесники" быстро восстановили паритет, но не дожали соперника до конца поединка.

В турнирной таблице "Форест" отстает от зоны попадания в Лигу чемпионов на два очка. "Кристал Пэлас" - 12-й.

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АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

"Кристал Пэлас" – "Ноттингем Форест" 1:1

Голы: Эзе (60, пен.) – Мурилло (64)

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Ноттингем Форест АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
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