Лесники отдаляются от мечты. Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1. Видео голов и обзор матча

"Ноттингем Форест" не сумел обыграть "Кристал Пэлас" в 35-м туре английской Премьер-лиги.

Пропустив на 60-й минуте, "лесники" быстро восстановили паритет, но не дожали соперника до конца поединка.

В турнирной таблице "Форест" отстает от зоны попадания в Лигу чемпионов на два очка. "Кристал Пэлас" - 12-й.



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АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

"Кристал Пэлас" – "Ноттингем Форест" 1:1

Голы: Эзе (60, пен.) – Мурилло (64)