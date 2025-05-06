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Челси намерен продлить контракт с ключевым игроком команды

Англия

Он является одним из лучших полузащитников в АПЛ

Челси намерен продлить контракт с ключевым игроком команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" намерен продлить контракт с ключевым игроком команды.

Как сообщил журналист Мэтт Лоу из издания The Telegraph, руководство клуба этим летом планирует вознаградить Мойзеса Кайседо новым контрактом, предложив ему соглашение на улучшенных условиях. Отмечается, что зарплата 23-летнего эквадорского полузащитника может вырасти почти на 20%, если "синие" выйдут в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Летом 2023 года "Челси" подписал Мойзеса Кайседо из "Брайтона" за 115 миллионов фунтов стерлингов, а его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2031 года. Недавно он был признан лучшим игроком сезона 2024/25 в "Челси".

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В текущей кампании Мойзес Кайседо провел 41 матч за "Челси" во всех турнирах, забив один гол и отдав 5 ассистов.

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Челси (Лондон) Мойсес Кайседо
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
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