Гвардиола нашел замену для Родри в Манчестер Сити на будущее

"Манчестер Сити" планирует подписать еще одного полузащитника, который является потенциальной заменой для Родри на будущее.

Как сообщает издание Fichajes, главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прекрасно понимает, кто станет идеальным хавбеком команды на следующие годы, поэтому он хочет, чтобы клуб подписал 21-летнего Адама Уортона из "Кристал Пэлас". Для того, чтобы убедить "орлов" отпустить своего игрока, "горожане" будут готовы предложить почти 60 миллионов евро.

Его действующий контракт с "Кристал Пэлас" рассчитан до конца июня 2029 года.

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В этом сезоне Адам Уортон провел 26 матчей за "Кристал Пэлас" во всех турнирах, отметившись двумя ассистами. Его стоимость, согласно данным авторитетного сайта Transfermarkt, оценивается в 35 миллионов евро.