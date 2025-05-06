  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-нападающий клуба Миколенко: С удовольствием стал бы тренером команды

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-нападающий клуба Миколенко: С удовольствием стал бы тренером команды

Англия

Мечты сбываются

Экс-нападающий клуба Миколенко: С удовольствием стал бы тренером команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-нападающий "Эвертона" заявил, что с удовольствием стал бы тренером ливерпульской команды.

Данкан Фергюсон выразил такое желание в интервью, которое дал перед публикацией своей автобиографии "Большой Данк"

"Когда я был в "Эвертоне", они улучшили свои результаты, поднялись в турнирной таблице.

Я тренировал "Эвертон" в течение четырёх или пяти игр под серьёзным давлением. Я очень много работал, и мне есть что предложить".

Я хочу быть на той линии для "Эвертона". Я хочу тренировать "Эвертон". Это моя мечта", - заявил Фергюсон.

Данкан Фергюсон был и.о тренера "Эвертона" в декабре 2019 года и в январе 2021 года. Также экс-нападающий был ассистентом Карло Анчелотти, Рафаэля Бенитеса и Фрэнка Лемпарда.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К слову Данкан Фергюсон сыграл 272 матча за "ирисок", в которых забил 72 гола и отдал 13 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед провел переговоры с окружением топового форварда
yellow-arrow
Готовы заплатить символическую сумму. Реал ведёт переговоры с Ливерпулем для участия защитника в Клубном ЧМ
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед добавил в список трансферных целей впечатляющего вратаря Торино
Эвертон (Ливерпуль) Данкан Фергюсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DailyStar
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости