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Экс-нападающий клуба Миколенко: С удовольствием стал бы тренером команды
Мечты сбываются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-нападающий "Эвертона" заявил, что с удовольствием стал бы тренером ливерпульской команды.
Данкан Фергюсон выразил такое желание в интервью, которое дал перед публикацией своей автобиографии "Большой Данк"
"Когда я был в "Эвертоне", они улучшили свои результаты, поднялись в турнирной таблице.
Я тренировал "Эвертон" в течение четырёх или пяти игр под серьёзным давлением. Я очень много работал, и мне есть что предложить".
Я хочу быть на той линии для "Эвертона". Я хочу тренировать "Эвертон". Это моя мечта", - заявил Фергюсон.
Данкан Фергюсон был и.о тренера "Эвертона" в декабре 2019 года и в январе 2021 года. Также экс-нападающий был ассистентом Карло Анчелотти, Рафаэля Бенитеса и Фрэнка Лемпарда.
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К слову Данкан Фергюсон сыграл 272 матча за "ирисок", в которых забил 72 гола и отдал 13 голевых передач.
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