Экс-нападающий клуба Миколенко: С удовольствием стал бы тренером команды

Экс-нападающий "Эвертона" заявил, что с удовольствием стал бы тренером ливерпульской команды.

Данкан Фергюсон выразил такое желание в интервью, которое дал перед публикацией своей автобиографии "Большой Данк"

"Когда я был в "Эвертоне", они улучшили свои результаты, поднялись в турнирной таблице.

Я тренировал "Эвертон" в течение четырёх или пяти игр под серьёзным давлением. Я очень много работал, и мне есть что предложить".

Я хочу быть на той линии для "Эвертона". Я хочу тренировать "Эвертон". Это моя мечта", - заявил Фергюсон.