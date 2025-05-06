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Манчестер Юнайтед добавил в список трансферных целей впечатляющего вратаря Торино

Англия

Он стал одним из кандидатов на место основного голкипера английской команды

Манчестер Юнайтед добавил в список трансферных целей впечатляющего вратаря Торино

Тransfermarkt

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"Манчестер Юнайтед" добавил в список целей впечатляющего вратаря "Торино" перед летним трансферным окном.

Согласно эксклюзивной информации от Фабрицио Романо для издания GiveMeSport, руководство "Манчестер Юнайтед" уже связалось с итальянским клубом и провело переговоры о подписании Вани Милинковича-Савича.

Отмечается, что 28-летний сербский голкипер готов летом покинуть "Торино", поэтому стороны обсуждают цену его трансфера. Также известно, что его связывают с несколькими клубами Серии А.

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Ваня Милинкович-Савич проводит фантастический сезон в "Торино", отметившись 11 "сухими" матчами в 36 поединках за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Торино Манчестер Юнайтед
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Андрей Журба
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