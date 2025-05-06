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Манчестер Юнайтед провел переговоры с окружением топового форварда

Англия

Футболист хотел бы поиграть в АПЛ

Манчестер Юнайтед провел переговоры с окружением топового форварда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает Foot Mercato, "Манчестер Юнайтед" начал переговоры с окружением Виктора Осимгена. Нигериец, который принадлежит "Наполи", проводит этот сезон в аренде в "Галатасарае", но соглашение с турецким клубом не предусматривает выкупа.

Игрок заинтересован в переезде в АПЛ, и именно "Манчестер Юнайтед" может удовлетворить его требования по зарплате – 12 миллионов евро в год. На "Олд Траффорд" готовятся изменения в атаке, ведь Рамус Хойлунд и Джошуа Зиркзе пока не оправдали надежд.

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В клубе составили шортлист из четырех нападающих, среди которых – Лиам Делап ("Ипсвич") и Виктор Дёкереш ("Спортинг"). Именно швед является приоритетным вариантом в случае выхода в Лигу чемпионов из-за победы в Лиге Европы. Впрочем, "Юнайтед" не ограничивается одним вариантом, и именно поэтому в этот понедельник представители клуба встретились с агентами Осимгена. Известно, что "Наполи" хочет выручить за игрока более 75 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету Осимгена 33 гола и 8 ассистов в 37 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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