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АПЛ планирует перенести матч одного из участников еврокубков

Англия

Но ещё предстоит решить

АПЛ планирует перенести матч одного из участников еврокубков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

АПЛ планирует перенести матч одного из участников еврокубков.

Матч между "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой" может быть перенесён на два дня раньше. Связано это с возможным выходом лондонского клуба в финал Лиги Европы. Базовая дата матча – 18 мая в 16:15 по киевскому времени.

Матч второго потенциального финалиста турнира "Манчестер Юнайтед" против "Челси" состоится 16 мая. В данный момент у клуба из Манчестера на сутки больше отдыха перед матчем и АПЛ хочет дать равные условия командам.

"Тоттенхэм" в воскресенье утром опубликовал заявление об обсуждении с Премьер-Лигой изменение даты матча против "Виллы".

Ожидается, что Премьер-Лига объявит о своём решении во вторник.

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Напомним, что в первых матчах Лиги Европы "Тоттенхэм" обыграл "Буде/Глимт" со счётом 3:1, а "Манчестер Юнайтед" на выезде разобрался с "Атлетиком" с результатом 3:0.

Ответные матчи состоятся 8 мая. Финал Лиги Европы пройдёт 21 мая на "Сан-Мамес" в Бильбао.

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Астон Вилла (Бирмингем) Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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