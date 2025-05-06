Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ планирует перенести матч одного из участников еврокубков
Но ещё предстоит решить
Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ планирует перенести матч одного из участников еврокубков.
Матч между "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой" может быть перенесён на два дня раньше. Связано это с возможным выходом лондонского клуба в финал Лиги Европы. Базовая дата матча – 18 мая в 16:15 по киевскому времени.
Матч второго потенциального финалиста турнира "Манчестер Юнайтед" против "Челси" состоится 16 мая. В данный момент у клуба из Манчестера на сутки больше отдыха перед матчем и АПЛ хочет дать равные условия командам.
"Тоттенхэм" в воскресенье утром опубликовал заявление об обсуждении с Премьер-Лигой изменение даты матча против "Виллы".
Ожидается, что Премьер-Лига объявит о своём решении во вторник.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в первых матчах Лиги Европы "Тоттенхэм" обыграл "Буде/Глимт" со счётом 3:1, а "Манчестер Юнайтед" на выезде разобрался с "Атлетиком" с результатом 3:0.
Ответные матчи состоятся 8 мая. Финал Лиги Европы пройдёт 21 мая на "Сан-Мамес" в Бильбао.
Популярное сейчас
- Четыре варианта для Ротаня, ПСЖ интересуется Забарным, гол Сикана. Главные новости за 5 мая
- "Я не хочу такое видеть": Шищенко – о действиях игроков Оболони во встрече с Вересом
- "Это не та команда, которая была": Костышин – о подопечных в матче с Ворсклой
- Тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире