Экс-защитник "Ливерпуля" прокомментировал реакцию болельщиков и журналистов по поводу уходу Трента.

Джейми Каррагер заявил, что ему противно читать мнения людей, не имеющих отношения к "Ливерпулю".

Мне противно читать целый день о журналистах и ​​людях, не имеющих никакого отношения к "Ливерпулю", которые говорят болельщикам, что им следует чувствовать. Они не болельщики "Ливерпуля".

"Ливерпуль" как город и как футбольный клуб очень эмоционален.

Пусть делает, что хочет, это его карьера. Хорошо, я желаю ему удачи. Но фанаты "Ливерпуля" также могут думать, что хотят, об этой ситуации", - сказал Каррагер.