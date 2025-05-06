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Экс-защитник Ливерпуля прокомментировал реакцию болельщиков и журналистов по поводу уходу Трента
Сказал по делу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ливерпуля" прокомментировал реакцию болельщиков и журналистов по поводу уходу Трента.
Джейми Каррагер заявил, что ему противно читать мнения людей, не имеющих отношения к "Ливерпулю".
Мне противно читать целый день о журналистах и людях, не имеющих никакого отношения к "Ливерпулю", которые говорят болельщикам, что им следует чувствовать. Они не болельщики "Ливерпуля".
"Ливерпуль" как город и как футбольный клуб очень эмоционален.
Пусть делает, что хочет, это его карьера. Хорошо, я желаю ему удачи. Но фанаты "Ливерпуля" также могут думать, что хотят, об этой ситуации", - сказал Каррагер.
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Напомним, что 5 мая Трент Александер-Арнольд объявил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона.
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