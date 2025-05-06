Рубен Аморим стремится подписать в Ман Юнайтед защитника Барселоны

Уругвайский защитник "Барселоны" Рональд Араухо был близок к переходу в "Ювентус" во время зимнего трансферного окна, однако ключевые переговоры с Ханси Фликом и новое предложение от спортивного директора Деку изменили его решение, и он продлил контракт до 2031 года.

Казалось, что это положит конец длительным слухам о его возможной продаже. Однако вторая половина кампании изменила ситуацию. В центре защиты основной парой Флика являются Пау Кубарси и Иньиго Мартинес, и хотя Араухо продолжает регулярно выходить на поле, его все меньшая роль в команде вызывает разочарование.

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Его новое соглашение предусматривает клаусулу в 1 миллиард евро, однако оно также содержит так называемую "экстренную клаусулу" в размере 65-70 миллионов. Она действует только с 1 по 10 июля, после чего снова активируется стандартная клаусула. Это означает, что заинтересованные клубы имеют очень короткое окно, чтобы сделать предложение. Сейчас одним из потенциальных претендентов на Араухо является "Манчестер Юнайтед".

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Как пишет Football365, Рубен Аморим является поклонником игры уругвайца и хочет видеть его в качестве лидера обороны своей команды. Португальский специалист получит трансферный бюджет на перестройку состава после неудачного сезона в АПЛ, а дополнительным стимулом для перехода может стать квалификация в Лигу чемпионов, если "Юнайтед" выиграет Лигу Европы в этом сезоне.

Добавим, что в этом сезоне на счету уругвайца 2 гола и 2 ассиста в 22 матчах за "Барселону" в