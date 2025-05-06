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Салах отреагировал на решение ключевого защитника Ливерпуля покинуть клуб

Англия

Не все захотели оставаться в команде

Салах отреагировал на решение ключевого защитника Ливерпуля покинуть клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главная звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах отреагировал на решение своего одноклубника Трента Александера-Арнольда покинуть команду этим летом.

"Мне было очень приятно разделить с тобой особую дружбу, играя вместе за один клуб. Желаю тебе всего наилучшего и я уверен, что мы встретимся на футбольном поле снова", — написал Салах в соцсетях.

Напомним, что у Трента Александера-Арнольда, как и у Мохамеда Салаха, контракт с "Ливерпулем" заканчивался в конце этого сезона, однако 26-летний англичанин, в отличие от 32-летнего египтянина, решил уйти из команды.

Также отметим, что свой контракт с "Ливерпулем" недавно продлил капитан команды Вирджил ван Дейк.

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Ранее Фабрицио Романо сообщил, что Трент Александер-Арнольд продолжит свою карьеру в "Реале".

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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