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Салах отреагировал на решение ключевого защитника Ливерпуля покинуть клуб
Не все захотели оставаться в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главная звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах отреагировал на решение своего одноклубника Трента Александера-Арнольда покинуть команду этим летом.
"Мне было очень приятно разделить с тобой особую дружбу, играя вместе за один клуб. Желаю тебе всего наилучшего и я уверен, что мы встретимся на футбольном поле снова", — написал Салах в соцсетях.
Напомним, что у Трента Александера-Арнольда, как и у Мохамеда Салаха, контракт с "Ливерпулем" заканчивался в конце этого сезона, однако 26-летний англичанин, в отличие от 32-летнего египтянина, решил уйти из команды.
Также отметим, что свой контракт с "Ливерпулем" недавно продлил капитан команды Вирджил ван Дейк.
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Ранее Фабрицио Романо сообщил, что Трент Александер-Арнольд продолжит свою карьеру в "Реале".
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