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В равных условиях. АПЛ перенесла матч с участием Тоттенхэма. Новая дата и время

Англия
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Но Виллу это не устраивало изначально

В равных условиях. АПЛ перенесла матч с участием Тоттенхэма. Новая дата и время

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

АПЛ перенесла матч с участием "Тоттенхэма" и назвала новую дату и время.

Поединок перенесён на пятницу 16 мая в связи с возможным попаданием лондонского клуба в финал Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Также АПЛ сдвинула начало матча между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Поединок состоится 16 мая в 22:15 по киевскому времени.

"Астон Вилла" пробовала возразить ещё при подаче запроса "Тоттенхэма", но Премьер-Лига стала на сторону лондонцев.

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Напомним, что "Тоттенхэм" в первом матче Лиги Европы обыграл "Буде/Глимт" со счётом 3:1, а "Манчестер Юнайтед" был сильнее "Атлетика" и победил со счётом 3:0.

Финал Лиги Европы состоится 21 мая в Бильбао.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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