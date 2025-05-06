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В равных условиях. АПЛ перенесла матч с участием Тоттенхэма. Новая дата и время
Но Виллу это не устраивало изначально
Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ перенесла матч с участием "Тоттенхэма" и назвала новую дату и время.
Поединок перенесён на пятницу 16 мая в связи с возможным попаданием лондонского клуба в финал Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
Также АПЛ сдвинула начало матча между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Поединок состоится 16 мая в 22:15 по киевскому времени.
"Астон Вилла" пробовала возразить ещё при подаче запроса "Тоттенхэма", но Премьер-Лига стала на сторону лондонцев.
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Напомним, что "Тоттенхэм" в первом матче Лиги Европы обыграл "Буде/Глимт" со счётом 3:1, а "Манчестер Юнайтед" был сильнее "Атлетика" и победил со счётом 3:0.
Финал Лиги Европы состоится 21 мая в Бильбао.
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