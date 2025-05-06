Ведущие клубы АПЛ следят за талантливым братом главной звезды Реала

Ведущие клубы Английской Премьер-лиги внимательно следят за Джобом Беллингемом из "Сандерленда".

Как сообщил журналист Экрем Конур, ряд английских топ-команд претендует на подписание 19-летнего англичанина, который считается одним из самых перспективных игроков Чемпионшипа. Среди заинтересованных клубов он отмечает не только "Челси", а также "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Брайтон" и "Кристал Пэлас".

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В этом сезоне Джоб Беллингем забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 40 матчах за "Сандерленд" в Чемпионшипе. Популярный портал Transfermarkt оценил его стоимость в 22 миллионов евро.