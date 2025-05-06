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Арсенал нацелился на трансфер звезды мадридского Реала

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Может покинуть клуб

Арсенал нацелился на трансфер звезды мадридского Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Арсенал" определил Браима Диаса как приоритетную цель для усиления атаки летом.

В Лондоне давно высоко оценивают талант Диаса, который является универсальным игроком, способным подменить Букайо Сака или дать передышку Мартину Эдегору. Умение обострять игру, видение поля и способность действовать на разных позициях в атаке делают его идеальным вариантом для команды Микеля Артета, который хорошо знает Браима еще со времен работы в "Манчестер Сити" и считает его игроком, способным сразу принести результат.

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В "Реале" не исключают варианта продажи Диаса, если поступит привлекательное предложение, поэтому "Арсенал" готов действовать решительно, зная, что окружение игрока склонно к трансферу, который гарантировал бы больше игрового времени и ключевую роль.

Добавим, что в этом сезоне на счету марокканца 6 голов и 7 ассистов в 49 матчах за "Реал" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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