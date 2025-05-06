  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Ливерпуля отреагировал на решение Трента уйти из клуба. Фото

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ливерпуля отреагировал на решение Трента уйти из клуба. Фото

Англия

Трогательно

Защитник Ливерпуля отреагировал на решение Трента уйти из клуба. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ливерпуля" отреагировал на решение Трента уйти из клуба.

Ибраима Конате в своём Instagram выложил сторис с совместной фотографией с Трентом Александером-Арнольдом и подписал:

"Всего наилучшего, мой брат. Благослови тебя Господь", - написал Конате.

Защитник Ливерпуля отреагировал на решение Трента уйти из клуба. Фото - изображение 1

Ибраима Конате играет в "Ливерпуле" с 2021 года и провёл вместе с Трентом 91 матч в данный момент и даже забил гол с передачи английского футболиста.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Трент Александер-Арнольд 5 мая объявил об уходе из "Ливерпуля".

По теме
yellow-arrow
Украинский защитник, играющий в АПЛ, попал в команду недели по версии Ширера
yellow-arrow
Хакими - об игре с Арсеналом: Мы отдадим все силы, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов
yellow-arrow
Ведущие клубы АПЛ следят за талантливым братом главной звезды Реала
Ливерпуль Ибраима Конате Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости