Защитник Ливерпуля отреагировал на решение Трента уйти из клуба. Фото

Защитник "Ливерпуля" отреагировал на решение Трента уйти из клуба.

Ибраима Конате в своём Instagram выложил сторис с совместной фотографией с Трентом Александером-Арнольдом и подписал:

"Всего наилучшего, мой брат. Благослови тебя Господь", - написал Конате.

Ибраима Конате играет в "Ливерпуле" с 2021 года и провёл вместе с Трентом 91 матч в данный момент и даже забил гол с передачи английского футболиста.

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Напомним, что Трент Александер-Арнольд 5 мая объявил об уходе из "Ливерпуля".