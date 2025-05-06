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Защитник Ливерпуля отреагировал на решение Трента уйти из клуба. Фото
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" отреагировал на решение Трента уйти из клуба.
Ибраима Конате в своём Instagram выложил сторис с совместной фотографией с Трентом Александером-Арнольдом и подписал:
"Всего наилучшего, мой брат. Благослови тебя Господь", - написал Конате.
Ибраима Конате играет в "Ливерпуле" с 2021 года и провёл вместе с Трентом 91 матч в данный момент и даже забил гол с передачи английского футболиста.
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Напомним, что Трент Александер-Арнольд 5 мая объявил об уходе из "Ливерпуля".
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