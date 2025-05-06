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Украинский защитник, играющий в АПЛ, попал в команду недели по версии Ширера
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Фото - Getty Images
Украинский защитник, играющий в АПЛ, попал в команду недели по версии легендарного футболиста "Ньюкасла".
Алан Ширер составил свою команду недели по итогам 35-го тура АПЛ. В неё попал украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный.
Бывший нападающий прокомментировал игру футболиста.
"Его потрясающее партнёрство с Дином Хейсеном снова стало очевидным, когда они сдерживали мощную атаку "Арсенала"". – заявил Ширер.
Полная команда тура:
Вербрюгген ("Брайтон") – Забарный, Хейсен (оба – "Борнмут"), Гвардиол ("Манчестер Сити") – Энцо, Лавия (оба – "Челси"), Тилеманс ("Астон Вилла") – Де Брюйне ("Манчестер Сити") – Палмер ("Челси"), Варди ("Лестер"), Шаде ("Брентфорд").
Напомним, что "Борнмут" обыграл "Арсенал" со счётом 2:1.
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