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Украинский защитник, играющий в АПЛ, попал в команду недели по версии Ширера

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Украинский защитник, играющий в АПЛ, попал в команду недели по версии Ширера

Фото - Getty Images

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Украинский защитник, играющий в АПЛ, попал в команду недели по версии легендарного футболиста "Ньюкасла".

Алан Ширер составил свою команду недели по итогам 35-го тура АПЛ. В неё попал украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный.

Бывший нападающий прокомментировал игру футболиста.

"Его потрясающее партнёрство с Дином Хейсеном снова стало очевидным, когда они сдерживали мощную атаку "Арсенала"". – заявил Ширер.

Полная команда тура:

Вербрюгген ("Брайтон") – Забарный, Хейсен (оба – "Борнмут"), Гвардиол ("Манчестер Сити") – Энцо, Лавия (оба – "Челси"), Тилеманс ("Астон Вилла") – Де Брюйне ("Манчестер Сити") – Палмер ("Челси"), Варди ("Лестер"), Шаде ("Брентфорд").

Украинский защитник, играющий в АПЛ, попал в команду недели по версии Ширера - изображение 1

Напомним, что "Борнмут" обыграл "Арсенал" со счётом 2:1.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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